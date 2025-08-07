

'Mazu Yachts'ın sahibi, yat tasarımcısı Halit Yukay, 'Graywolf' adlı lüks teknesiyle 4 Ağustos günü saat 15.10'da tek başına Bozcaada'ya gitmek üzere Yalova'dan ayrıldı. Yukay ile irtivat kuramayan yakınları aynı akşam durumu Sahil Güvenlik'e iletti.

5 Ağustos'ta Marmara Adası açıklarında deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçaları bulunduğu ihbarı geldi. Ekipler, yaptıkları incelemede teknenin Halit Yukay'a ait olduğunu belirledi. Halit Yukay ise bulunamadı.

Genç iş insanını arama çalışmaları havadan helikopterle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürerken oyuncu Seda Bakan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yakın arkadaşı için üzüntüsünü dile getirdi.

"LÜTFEN BİR MUCİZE OLSUN"

Eşi Ali Erel, Halit Yukay ve arkadaşları ile çektirdikleri fotoğrafı yayımlayan Seda Bakan "Lütfen bir mucize olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan, Yukay'ı arama - kurtarma çalışmaları için takipçilerinden destek istedi.