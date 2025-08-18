Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle Yalova'dan denize açılan yat tasarımcısı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta kayboldu.Teknesi ise parçalanmış halde bulundu.

'Arel 7' adlı kuru yük gemisinin kaptanı C.T. tekneye çarpıp ölüme sebebiyet vermekten tutuklandı. Gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf kares soruşturma dosyasına girdi.

Son olarak 'Graywolf'a ait olduğu değerlendirilen koltuk Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinin sahiline ulaştı, incelenmek üzere güvenlik güçlerine teslim edildi.

Arama çalışmaları sürerken oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yakın dostu Halit Yukay ile ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

Yukay'ın arandığı bölgeyi paylaşan ve 4 yeri işaretleyen Tatlıtuğ, "Dostum Halit Yukay'ı hem kaza alanının olduğu bölgede, hem de haritada belirtilen alanlarda var gücü ve tüm imkanlarıyla kararlılıkla aramalara devam eden Sahil Güvenlik, deniz polisi, Kıyı Emniyeti, profesyonel drone ekiplerine sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Tatlıtuğ, daha önce de sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunmuştu:

"Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay'ın Yalova'dan saat 15.30'da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının dördüncü günü. Hatta bugün 5. günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik. Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım: İşaretlediğim bölgede dediğim gibi saat 05.00’ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var. Bu işaretli bölgede imkanı doğrultusunda keşif yapmaları, varsa bir ipucu ve bilgi vermeleri için buradan çağrımdır."