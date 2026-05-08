Yalova’da parçalanmış teknesi bulunan iş insanı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin yürütülen davanın üçüncü duruşması görüldü. Erdek 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, denizin 68 metre derinliğinde bulunan Yukay’ın kolundaki mavi kordonlu akıllı saat gündeme geldi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu Bilişim İhtisas Dairesi’ne müzekkere yazılarak, söz konusu cihazdan dijital veri elde edilip edilemeyeceğine dair rapor aldırılmasına karar verdi.

Duruşmada Yukay’ın ailesi şikayetlerinin devam ettiğini belirtirken, müşteki avukatları sanıkların tutuklu yargılanmasını talep etti. Sanık avukatları ise kazanın gerçekleşme şekline dair şüphelerin bulunduğunu savunarak Adli Tıp raporuna itiraz etti.

Mahkeme, Yukay’ın kesin ölüm sebebinin suda boğulma mı yoksa vücuduna isabet eden parçalar mı olduğunun tespiti için üst kuruldan yeniden rapor istenmesine ve teknenin teknik evraklarının incelenmesine hükmederek duruşmayı 10 Temmuz’a erteledi.