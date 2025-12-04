Toplandığında sert ve buruk olan, gerçek tadını ancak yumuşayınca veren muşmula, bu özelliği nedeniyle halk arasında “hileci meyve” olarak biliniyor. Tezgahlarda 150 TL’ye kadar çıkan fiyatıyla dikkat çeken muşmula tam bir vitamin deposu.

Kış aylarında yeniden tezgahlarda yerini alan muşmula, ilginç yapısı ve faydalarıyla dikkat çekiyor. Yörelere göre döngel, töngel, ezgil olarak da bilinen muşmula, halk arasında en çok “hileci meyve” adıyla anılıyor. Bunun nedeni ise dalından koparıldığında sert ve buruk tadıyla adeta “hile yapması”, gerçek lezzetini ancak iyice yumuşadıktan sonra sunuyor.

GERÇEK TADINI YUMUŞAYINCA ORTAYA ÇIKIYOR

Toplanır toplanmaz tüketilemeyen muşmula, “beletme” denen olgunlaşma sürecinde yumuşayıp tatlanıyor. Bu aşamadan sonra hem aroması artıyor hem de sindirimi kolaylaşıyor. Bu nedenle meyvenin olgunlaştırılmadan yenmesi tavsiye edilmiyor.

VİTAMİN VE LİF DEPOSU

Uzmanlara göre muşmula C vitamini, A vitamini, potasyum, pektin ve lif, antioksidan bileşikler açısından oldukça zengin. Bu özellikleriyle bağışıklığı güçlendiren, sindirimi rahatlatan ve bağırsak sağlığını destekleyen bir kış meyvesi olarak öne çıkıyor.

FİYATI 150 TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Muşmulanın fiyatı, yetiştiği bölgeye ve satış yerine göre değişiyor. Büyük marketlerde fiyatlar 100–150 TL/kg arasında seyrediyor. Karadeniz, Marmara, Ege ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde yetişen muşmula, dayanıklı yapısı sayesinde soğuk havalarda bile ürün verebiliyor.