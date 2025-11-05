Bitkilerin bir evi sadece güzelleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda güçlü birer koruyucu muska görevi görebileceğine dair inanışlar yaygın.

Ezoteriklere göre doğru seçilen bazı saksı çiçekleri, evin enerjisini olumlu yönde değiştirerek haneyi koruma altına alıyor.

İşte nazardan kavgaya, kötü enerjiden olumsuz düşüncelere kadar pek çok şeye karşı kalkan olduğuna inanılan o bitkiler:

1. Kadife Çiçeği

Kadife çiçeğinin ilişkilerdeki saflığı, yuva sıcaklığını ve refahı simgelediğine inanılır. Halk arasında, evin yakınına ekilen kadife çiçeğinin, o evde sevgiyi daim kılacağı ve haneyi kötü ruhlardan veya nazardan koruyacağı konuşulur.

2. Begonya

Begonyanın en bilinen ezoterik özelliği, olumsuz enerjiyi nötralize etme gücüdür. Bu bitkinin, evi dışarıdan gelecek negatif müdahalelere karşı koruduğu ve aile bireyleri arasındaki kavga ile çatışmaları en aza indirmeye yardımcı olduğu belirtilir.

3. Çuha Çiçeği

Halk inanışlarına göre çuha çiçeği de güçlü koruyuculardan biridir. Evi olumsuz enerjilerden ve kötü ruhlardan arındırmaya yardımcı olduğuna inanılan bu çiçeğin, aynı zamanda haneye sevgi ve uyum getirdiği söylenir. Çuha çiçeğinin evi yıldırım çarpmasına karşı koruduğuna dair eski bir inanış da mevcuttur.

4. Gül

Sevginin evrensel sembolü olan gül, aynı zamanda koruyucu bir muska olarak görülür. Gülün, sahiplerine sevgi verirken, dikenleri sayesinde onları kıskançlıktan, "kötü dillerden" ve olumsuz düşüncelerden koruduğuna inanılır.