Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, SÖZCÜ’ye konuştu. Karalar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yöneticilerine yapılan operasyonun iktidara da zarar verdiğini belirtti. Karalar şu tespitlerde bulundu:

MİLLETE HİZMET EDİYORUZ

Market kartı dağıtıyoruz, ‘Allah Tayyip beyden razı olsun’ diyen var. Kentlerdeki güzellik iktidara da yansır. Biz millete hizmette devletin bir birimiyiz... CHP’ye yönelik operasyonlardaki iddialara vatandaş da inanmıyor, inansaydı halk sokaklara inmezdi.

HUKUKSUZLUK TERS TEPER

Belediye hizmetlerini engelleyen bir çok faktör var. Kayyum uygulamalarının yanı sıra, yeni düzenlemeler, hukuksuz görevden almalar, soruşturmalar, incelemeler.... Dünyanın her yerinde otokrasi tüm yetkiyi kendisi toplamak ister. Belediyeler ise demokrasinin beşiği, halka daha yakın ve etkisi daha yüksek. Yönetim bunu tehlike olarak görüyor ve müdahale etmek ister. Bu ters teper.

SİLKELEME OPERASYONU

Muhalif belediyelere karşı tavır kadar ekonomik şartlar da belediyelerin vatandaşa hizmetini engelliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına, yüzde 50 gibi görülmemiş bir faiz işletiliyor. Memurlar artık iş yapmak, imza atmak istiyor. Anlamsızca açılan soruşturma ve görevden almalar var ki doğru iş yapmış olsa bile herkes tedirgin oluyor. İşini doğru yapan da görevden alınıyor. Ama vatandaşta tüm bunların haksız olduğu kanaati var.

HAKSIZLIĞA KARŞIYIM

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak hangi ilde, hangi beldede nerede olursa olsun keyfi görevden alınan her belediye başkanının, yanında olacağım.

Renkli kişiliği ile tanınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, SÖZCÜ muhabiri Başak Kaya’ya gündemi değerlendirdi.

BİZİ KISKACA ALDILAR

Belediyeler ekonomik şartlardan dertli. En ufak bir şikayet üzerine normal işleyişi etkileyen teftişler yapılıyor. Günlerce, aylarca ‘Bir şey bulabilir miyiz’ diye araştırma yapıyorlar. CHP’li belediyelere eskisinden daha çok müfettiş geliyor. Bu bir kıskaç.

Belediye iş yapınca vatandaş kimden geldiğine bakmıyor. Belediyeleri devlet gibi görüyorlar, her türlü yardım için belediyeye geliyor. Ben Halk Kart dağıtıyorum ‘Allah Tayyip beyden razı olsun’ diyen var. Kentlerdeki güzellik genel siyasete de yansır.

EKREM BEY ÇOK ADİLDİ

İmamoğlu TBB Başkanı olduktan sonra her partiden belediyeye çok adil davrandı, ben de bunu yapacağım. Her belde başkanına eşit davranacağım. Eskiden ‘İktidara oy vermeyeceğim ama oy verecek yer yok’ diyenlerin şimdiki adresi CHP oldu.

Eğer bir belediye başkanının işlediği suç varsa yargılanmasına kimse itiraz etmez. Ama gece karanlığında yığınla polisle evlerini basıp incitecek şekilde gözaltına almak doğru bir uygulama değildir. İnşallah yakın gelecekte bundan kurtulacağız.