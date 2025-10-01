Kayseri’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi’nde skandal bir olay ortaya çıktı. 2023 yılında Halk Eğitim Merkezi’nde hurdaya ayrılan kitapların ihalesi bir şekilde hurdacıya satıldığı ve paranın şahıs hesabına yatırıldığı belirlendi.

O dönemde olayın ortaya çıkmasının ardından hurda paraların hesabına geçtiği daimi işçi verdiği ifadede her şeyi anlattı. Ancak konuyla ilgili 2 yıldır yürütülen soruşturmadan ise hala bir sonuç çıkmadı.

“PARALAR KİMİN HESABINA GEÇTİ?”

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel, Milli Eğitim Merkezi’nde yaşananlara tepki gösterdi ve “Paralar kimin hesabına geçti?” diye sordu.

2 yılı aşkın süredir devam eden soruşturmadan bir sonuç çıkmamasını da eleştiren Yücel, şunları söyledi:

“Halk eğitimde toplanılan kitap defter ve kağıtlar, bakanlığın açtığı ihale şekli ve süresinde, teklif usulüyle satılabilir, Hiçbir kurum yetkilisi, bunun dışında bireysel bu tür kitapları, hurdacıya satamaz, bu kanun gereğidir. Fakat bu evraklarda görülen, kurumun bireysel hurdacıya teklif almadan, bakanlığın bilgisi olmadan satışı yapıldı yönündedir, Hurdacıdan paranın alışını bireysel yapıldığı￼, bu paranın kurum hesaplarına yatmadığı, ￼ ifadelerle birlikte görülmektedir, İncelemenin ve ifade almanın, neredeyse iki yılı bulduğu bu süreç, konunun zamanaşımına uğraması gibi, bir düşünceyi bize göre içermektedir. Kurumlar, kanunların belirlediği yol ve yöntemleri, takip etmekle yükümlüdür, kimse bireysel hesabına para alma şüphesine dahi düşemez. Kaldı ki ihale günü satılmış olsa dahi, okul aile birliklerine bu paranın gönderilmesi zorunludur, Buradan soruyoruz ihale olmadan bireysel satışlar yaptınız mı ? Bu paralar kimlerin hesabına geçti? Neredeyse iki yıla yaklaşan bu süreçte, konu hala neden bir sonuca ulaştırılmadı? Sadece bazı memurların, görev yerlerini değiştirmek yeterli mi?”