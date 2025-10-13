Denizli’nin Merkezefendi Belediyesi’ne ait halk ekmek fabrikasında farelerin gezdiği iddiaları sosyal medyada yayımlanınca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri fabrikada denetim gerçekleştirdi. Bozburun Mahallesi’nde faaliyet gösteren fabrikada gece saatlerinde yapılan incelemede, zeminde ölü fareler tespit edildi ve kalorifer peteklerinin küflendiği görüldü.

Denetim sırasında hamur karma makinesinin bulunduğu alan ile diğer bölümlerde hijyen kontrolleri yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, fabrikanın genel hijyen kurallarına uymadığı belirlendi ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanunu kapsamında tutanak tutuldu.

FABRİKANIN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Fabrikanın ilgili yöneticilerine resmi yazı tebliğ edilerek, insan sağlığı ve gıda güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle faaliyetlerin eksiklikler giderilinceye kadar durdurulmasına karar verildi.