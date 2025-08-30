Türkiye derinleşen ekonomik krizle boğuşurken, halk temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

Enflasyonun hızla arttığı, alım gücünün dibe vurduğu bir dönemde Gaziantep'in AKP’li Şahinbey Belediyesi, lüks alımlarına bir yenisini daha ekledi.

24 Temmuz’da yapılan ihaleyle, belediye kasasından 2 bin 500 adet Türk kahvesi makinesi alımı için milyonlarca lira harcandı.

MİLYONLUK KAHVE İHALESİ

Şahinbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 24 Temmuz’da “Türk Kahvesi Makinesi Alımı” başlığıyla ihale düzenledi. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 939 bin TL olarak açıklanan ihaleye 9 firma teklif sundu. 3 milyon 297 bin 500 TL teklif veren Karacadağ Grup Şirketi ihaleyi kazandı. Sözleşme 19 Ağustos’ta imzalanırken, teslim süresi ise 20 Ağustos – 4 Ekim olarak belirlendi.

“İHTİYAÇ DEĞİL GÖSTERİŞ”

SÖZCÜ’ye konuşan Şahinbey Belediyesi eski meclis üyesi Uğur Kalkan, belediyenin önceliklerinin halktan uzak olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

-Her zaman söylediğimiz bir kez daha tekrar etmek istiyorum, AKP bu ülkede gerçekten tasarruf tedbirlerini uygulamak istiyorsa buna en başta 81 il içerisinde Gaziantep'te başlaması lazım. Bakıyorsunuz tasarruf tedbirlerine uymayan ne kadar ihale ne kadar iş varsa hemen hemen birçoğu Gaziantep’te çıkıyor. Bugünkü ihalemiz Şahinbey Belediyesiyle ilgili. Şahinbey Belediyesi birçok vatandaşımızın çok acil olan 2 bin 500 adet Türk kahvesi makinası alım ihalesi yapıyor.

-Bu ihalenin bedeli 3 milyon 300 bin lira. Siz bir yandan ‘tasarruf tedbiri’ diyeceksiniz vatandaştan vergileri alacaksınız vatandaşın neredeyse boğazını sıkacaksınız milyonlarca vatandaşımız açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşarken evine ekmek götürmekte zorlanırken siz vatandaşın paralarını bu tarz işlere harcayacaksınız.

-Bir kez daha ifade etmek istiyorum tasarruf tedbirine uyulmak isteniyorsa Gaziantep’te özellikle AKP’nin belediyelerini bir incelesinler. Sadece AKP’nin değil AKP’nin çiçeği burnundaki belediyeyi de incelesinler. Gaziantep’te tasarruf tedbirlerine nasıl uyulmadığını bir kez daha görsünler.