Cem YILDIRIM

Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadelede her fırsatta halktan sabır isterken, vatandaşın geçim yükü de katlandı. Tek haneli enflasyona geçiş tarihi sürekli değişirken, sebze-meyve fiyatları aldı başını gitti. Derinleşen hayat pahalılığı ile pazara sebze-meyve artıklarını toplamak için gidenlerin sayısı da arttı.

SÖZCÜ, CHP lideri Özgür Özel’in 25 Temmuz Cuma günü ziyaret ettiği Ankara’daki Demetevler semt pazarına gitti. Özel ile konuşan iki çocuk babası esnaf Esnaf Vedat Şüküroğlu, “Özgür Özel’e gerçekleri anlattım. O günden bu yana değişen bir şey yok” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Temmuz Cuma günü Ankara’daki Demetevler semt pazarını ziyaret ederek, halkın ve esnafın sorunlarını dinlemişti. Özel’in, “Satışlar nasıl gidiyor” diye sorduğu esnaf Vedat Şüküroğlu’nun “Buraya akşam gelin ağlama sesi duyarsınız, muz isteyen çocuklar var, babası alamıyor, çocuklar ağlıyor’’ cümlesi milyonlarca kişinin nasıl bir hayata mahkum edildiğini özetlemişti.

Ankara Demetevler semt pazarında bamyanın kilogramı 120 lira.

SÖZCÜ, yaklaşık iki buçuk ay sonra aynı pazara gitti ve Özel ile konuşan esnafı dinledi. Şüküroğlu, “Özgür Özel’e gerçekleri anlattım. O günden bu yana değişen bir şey yok. Meyve, sebze atıklarını toplayanların sayısı her hafta artıyor. Bu maaşlarla vatandaş geçinemez, pazardan alışveriş yapamaz, kahveye gidip çay içemez, pastanede kahvaltı edemez’’ diye konuştu.

Bir kilogram şeftali 150 liradan satılıyor.

‘GELENLER HEP GARİBAN’

“Bu pazarda çocuğu muz isteyen ama alamayan baba gördüm” ifadelerini kullanan Şüküroğlu, çoğu kişinin yerden sebze-meyve toplandığını anlatarak, “Bir abla, bir teyze, bir anne yerden topluyor, çok üzülüyorum. Artık ezik domatesler yerden toplanmasın diye kasaya ayırıyorum, oradan alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Yarım kilogram incirin 120 liradan satılması dikkat çekti.

“Buralarda en kötü evin kirası 35 bin lira. Bir aile pazarda haftada 2.500 lira harcasa ayda 10 bin lira eder” açıklamasını yapan Şüküroğlu, “Buraya gelen hep gariban, zengin bulamazsın. Fiyatı uygun olsun diye, bir mal almak için 10 tane tezgah geziyor” dedi.

Veresiye teklif edenler artıyor

Çoğu semt pazarında olduğu gibi Ankara Demetevler pazarında da fiyatlar adeta el yakıyor. Dar gelirliler, fiyatları gördükten sonra alışverişten vazgeçiyor. Pazarda 300 liraya ejder meyvesi satılırken, domatesin, salatalığın kilogramı ise ortalama 50 lira. Bir kilogram kuru fasulye 100 liradan, kuru barbunya ise 80 liradan satılıyor. Kilogramla alışveriş yapanların sayısı azalırken, çilek, erik gibi meyveleri tane ile alanlara ise sürekli yenileri ekleniyor. Esnafa veresiye ödeme teklif edenlerin sayısı ise gün geçtikçe artıyor.

‘Bir maydanozu kartla alıyorlar’

Pazar esnafı nakliye, mazot, kasa ve poşet fiyatlarından dertli. Esnaf Gürsel Durusoy, “Vatandaş artık veresiye teklif eder hale geldi” derken, esnaf Yılmaz Yıldırım da “İnsanlar çocukları ile pazara gelemez oldu. İnsanlar meyveye artık gözleriyle değil dürbünle bakıyor” diye konuştu. Esnaf Ergün Şüküroğlu, “Fiyatlar çok yüksek, vatandaş şikayetçi. Maliyetler, belimizi büküyor” ifadelerini kullanırken, Uğur Erol da “Vatandaş geliyor bakıyor, almadan gidiyor. Bir maydanozu kredi kartı ile alan var. İnsanlar pazar toplandıktan sonra meyve-sebze atıklarını topla- maya geliyor” dedi.