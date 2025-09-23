Türk televizyonculuğunun usta ismi ve deneyimli gazeteci İsmail Küçükkaya, yeni programı “İsmail Küçükkaya ile Yenigün” ile tv100 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Samimi haberciliğiyle tanınan Küçükkaya, gündeme dair yorumlarıyla tv100'de Türkiye’nin nabzını tutmaya devam edecek.

Hafta İçi Her Sabah Ekranda

Uzun yıllardır televizyon haberciliğinin sevilen isimleri arasına girmeyli başaran İsmail Küçükkaya, yeni adresinde yine sabah saatlerinde izleyici karşısında olacak. “İsmail Küçükkaya ile Yenigün”, pazartesiden itibaren hafta içi her sabah saat 08.00’de tv100 ekranlarında yayınlanacak.