10 yılı aşan iç savaşında ardından yüzbinlerce insan öldü, bir o kadarı da yaralı oldu ve çeşitli uzuvlarını kaybetti. Milyonlarca vatandaş mülteci olarak evinden ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı.

İç savaşında sonunda HTŞ liderliğindeki gruplar Beşar Esad'ın yönetimini devirerek iktidarı ele aldı. Suriye halkı fakirlik içerisindeyken Geçici yönetimin Cumhurbaşkanı olan Ahmet Şara'nın lüks merakı gözden kaçmadı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş Şara'nın 2,3 milyon TL'lik kol saati sosyal medyada gündem oldu.

Şara, ekonomik zorluklarla boğuşan Suriye için yardım çağrısında bulunmuştu.

DAHA ÖNCEDEN DE GÜNDEM OLMUŞTU

Suriye Geçiş Hükümetinin lideri Ahmet Şara'nın taktığı lüks saat sosyal medyada gündem oldu. 4 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye gelen Şara'nın kolundaki lüks saat sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Şara'nın saatinin, dünyanın en ünlü ve lüks saat markalarından biri olan Patek Philippe World Time 5230P modeli olduğu, güncel fiyatının ise yaklaşık 100 ila 130 bin dolar (4 milyon 672 bin 538 TL) arasında değiştiği ortaya çıktı. Bu saat, platin kasası ve mavi kadranlı tasarımıyla dünyanın en lüks saat modellerinden biri.