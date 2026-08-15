Avrupa Merkez Bankası (AMB), dijital ödeme sistemleri ve finansal altyapılarda yaşanabilecek olası çöküş, arıza ve kriz durumlarına karşı Euro Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu. Banka, her bireyin acil durumlar için evinde belirli bir miktarda nakit para bulundurmasını bir güvenlik önlemi olarak nitelendirdi.

KİŞİ BAŞI MİKTAR AÇIKLANDI

Avrupa Merkez Bankası tarafından paylaşılan bilgilere göre, her bireyin evinde ortalama 70 ile 100 Euro arasında fiziki nakit tutması yönünde uyarı yapıldı. Belirtilen bu miktarın olası bir kriz anında gıda, su ve ilaç gibi en az 3 günlük temel ihtiyaçların karşılanabilmesi adına yeterli olacağı ifade edildi.

NEDEN NAKİT PARA BULUNDURUN ÇAĞRISI YAPILDI?

Kurumun değerlendirmesinde, yakın geçmişte tecrübe edilen pandemi süreçleri, bölgesel savaşlar ve geniş çaplı elektrik ya da internet kesintilerinde dijital ödeme altyapılarının devre dışı kalabildiğine dikkat çekildi.

POS cihazlarının ve ATM’lerin çalışmadığı bu tür kriz senaryolarında, alışverişin kesintisiz sürebilmesinin ve temel ihtiyaçlara ulaşılabilmesinin tek yolunun nakit para kullanımı olduğu vurgulandı.

ÜLKELER KENDİ ÖNLEMLERİNİ ALIYOR

Sistem kesintilerine karşı Avrupa ülkeleri farklı tedbirler geliştiriyor. Finlandiya, sistem kilitlenmelerine karşı korumalı ve dayanıklı alternatif ATM ağları üzerinde çalışırken; Hollanda, Avusturya ve İsveç gibi ülkeler vatandaşlarına evde acil durum fonu olarak nakit bulundurma yönünde doğrudan tavsiyelerde bulundu.