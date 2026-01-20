Norveç'te yetkililer, artan güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşlarını olası bir savaş senaryosuna karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. Euronews'in haberine göre pazartesi günü binlerce Norveçli, ordudan gelen resmi mektuplarla bilgilendirildi. Söz konusu yazılarda savaş çıkması halinde evler, otomobiller, tekneler ve çeşitli ekipmanların ordu tarafından kamulaştırılabileceği ifade edildi.

Norveç Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada bu uygulamanın amacının savaş zamanında ordunun ülkeyi savunmak için ihtiyaç duyduğu kaynaklara hızlı şekilde erişimini sağlamak olduğu vurgulandı. Yetkililer, barış döneminde bu mektupların herhangi bir pratik sonuç doğurmadığını, yalnızca vatandaşları olası bir silahlı çatışma durumunda izlenecek prosedürler hakkında bilgilendirmeyi amaçladığını belirtti.

"2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BERİ EN CİDDİ TABLO"

Norveç Askeri Lojistik Kurumu Başkanı Anders Jernberg ise güvenlik ortamının son yıllarda belirgin şekilde kötüleştiğine dikkat çekti. Jernberg, "Kriz ve savaşa hazırlığın önemi son yıllarda keskin biçimde arttı. Norveç, güvenlik politikası açısından İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi durumla karşı karşıya" dedi.

Toplumun hem güvenlik krizlerine hem de en kötü senaryoda savaşa hazır olması gerektiğini vurgulayan Jernberg, ülkede askeri ve sivil hazırlık kapasitesinin kapsamlı biçimde artırıldığını da sözlerine etkiledi.