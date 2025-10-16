Komisyon toplantısı, Başkan Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz Gazze’deki son duruma ilişkin sunum yaptı. Yılmaz’ın bilgilendirmesinin basına kapalı yapılmasıyla ilgili olarak Oktay, “Basın yokken daha rahat konuşabiliyor” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, komisyonun açık bölümünde Kırgızistan borç silme anlaşmasına ilişkin bilgi vererek, anlaşmanın 5 Kasım 2024’te Bişkek’te imzalandığını belirtti. Ekinci, borcun, çevre ve yeşil ekonomi projeleri karşılığında silineceğini aktararak, bunun Türkiye’nin bölgedeki kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağını söyledi.

BORÇ SİLME TARTIŞMASI

DEM Parti Mardin Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, “Emekliler 16 bin lira maaşla geçinemiyorken bu borcu silme lüksümüz var mı?” diyerek teklife tepki gösterdi.

Soru üzerine kısa süreli sessizlik yaşanırken, Komisyon Başkanı Oktay, konunun “teknik değil, siyasi içerikli” olduğunu belirtti.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, borç silmenin proje bazlı yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Yurtdışı ziyaretlerde bu yatırımların ülkemize faydasını gördüm” dedi.

AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Kırgızistan’ın bulunduğu Orta Asya bölgesinin stratejik önemine dikkat çekerek, “Elma ile armudu karıştırmamak gerek. İç ekonomik sorunlarımızla dış politik hamleleri aynı kefeye koyamayız,” ifadelerini kullandı.

"DAHA BÜYÜK KAZANÇ SAĞLANACAK" SAVUNMASI

AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, borç silme kararının Türkiye’nin Orta Asya’daki diplomatik etkinliğini artıracağını söyledi:

“Bu kararla hem diplomatik hem ekonomik kazanımlar elde edilecektir. Kırgızistan ile ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması, Türk şirketlerinin de 7 milyar dolarlık enerji ve altyapı projelerinde yer alması planlanıyor. 58 milyon dolardan vazgeçilirken daha büyük bir ekonomik alanın önü açılıyor.”

"EMEKLİYE ZAM YOK"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Türkiye’de emeklisine zam veremeyen bir iktidar, dışarıda milyon dolarlık borçları silmekte tereddüt etmiyor” diyerek teklife tepki gösterdi. Ayrıca, Kırgızistan’ın KKTC konusunda Türkiye’nin tezlerine yeterince destek vermediğini hatırlattı.

AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, konunun iç siyasetle ilişkilendirilmesini eleştirerek, “Eğer bunu tartışacaksak, o zaman belediyelerdeki yolsuzlukları da konuşalım. Burası dış politika komisyonu,” dedi. Çakırözer ise “Konuşalım, Gökçek’i de konuşalım” yanıtını verdi.

Komisyon Başkanı Fuat Oktay, tartışmaların ardından yaptığı değerlendirmede, “Uluslararası ilişkilerle iç politikayı karıştırmamak gerekir,” dedi.

Toplantı sonunda, Kırgızistan’ın 58 milyon 847 bin dolar tutarındaki borcunun silinmesini öngören teklif komisyon üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.