İran’a yönelik ABD yaptırımlarını deldiği ve kara para akladığı iddia edilen kamu bankası Halkbank’a, ABD’de 2 milyar dolara ulaşan ceza kesilebileceği öne sürüldü. ABD Yüksek Mahkemesi’nin 3 Ekim veya 6 Ekim’de, alt mahkemenin bankanın dokunulmazlık savunmasını reddeden en son kararını inceleyip incelemeyeceğine karar vermesi bekleniyor.

‘DEVLET DESTEĞİ GÜNDEME GELEBİLİR’

ABD merkezli veri ve yatırım araştırma şirketi Bloomberg Intelligence (BI) dün Halkbank’ın dava süreciyle ilgili detaylı bir analiz yayımladı. Bloomberg Intelligence analizine göre Halkbank’ın başvurusunun kabul edilme ihtimali olsa da bankanın dokunulmazlık kazanma şansı oldukça düşük. Analizde, müzakere edilen ceza tutarının 1-2 milyar dolar arasında olabileceği, bunun da Halkbank’ın 2024 yılı düzeltilmiş net kârı olan 672 milyon doların yaklaşık 1.5-3 katına denk geldiği belirtiliyor. Analistlere göre, olası ceza Halkbank’ın sermaye yapısını zorlayabilir, bu nedenle devlet desteği gündeme gelebilir. Yatırımcılar açısından ise süreç belirsizliklerle dolu. ABD, bankadan geçen yasa dışı işlemlerin 1 milyar dolardan fazla olduğunu iddia ediyor. Analize göre, federal hükümet, yaptırım ve kara para aklama yasaları kapsamında en az bunun 2 katına kadar ceza talep edebilir. Diğer yandan Türkiye’de iktidarın bankaya ceza ödemesi için yardım etmek zorunda kalabileceği beliritilen Bloomberg analizinde, geçmişte de Halkbank’ın zayıf sermaye yapısını güçlendirmek için sermaye enjekte edildiği hatırlatıldı.

‘Trump yumuşatabilir ama cezasız kalmaz’

Halkbank’ın, ABD Başkanı Donald Trump yeniden başkan olmasından fayda sağlayabileceği değerlendirmesinin de yapıldığı Bloomberg analizinde, “İlk döneminde Trump’ın Adalet Bakanlığı’na yumuşak davranması için baskı yaptığı biliniyordu. Yine de, ikinci döneminde Halkbank’ın tamamen cezasız kalmasını beklemiyoruz. Ancak banka ve Türk hükümeti, jeopolitik tavizler karşılığında daha avantajlı bir uzlaşma için bastırabilir” değerlendirmesi yapıldı.