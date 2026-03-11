ABD’de 2019’dan beri devam eden Halkbank davasında yeni bir aşamaya geçildi. Halkbank, davanın uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile anlaşma imzaladı. Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması (Deferred Prosecution Agreement-DPA) isimli anlaşma Halkbank’ın en az 2-3 yıl bağımsız denetim ve gözetim şirketleri tarafından denetlenmesi ve bir kamu bankası olan Halkbank’a ait veri ve bilgilerin ABD Hazine Bakanlığı’na akması anlamına geliyor.

Halkbank, yaptırımlar ve kara para önleme sistemlerinin denetlenmesi için bağımsız bir uzman kuruluş tarafından incelenecek. Bu kuruluşun hazırlayacağı rapor ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile davayı yürüten mahkemeye gönderilecek. Denetim ve gözetimlerde Halkbank’ın işlem izleme, müşteri denetimi ve yaptırım kontrol sistemleri test edilecek.

SÜREÇ BÖYLE İŞLEYECEK

Denetim ve gözetim işleminin 2-3 yıl sürebileceği belirtiliyor. Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada bankanın herhangi bir cezai suçu kabul etmediğini ve hiçbir adli ya da idari para cezası ödemeyeceğini bildirdi. Bu anlaşma, Halkbank’ın suçlu ilan edilmeden ancak ABD’nin denetim şartlarını kabul ederek ve düzenli rapor vererek davayı kapatma yoluna gitmesi anlamına geliyor.

Anlaşma sonrası ceza aldılar

Halkbank’ın imzaladığı Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması anlaşmasının benzerlerini Meksika kartellerinin kara para aklaması ile İran yaptırımlarını delme suçlamasıyla 2012 yılında HSBC, 2014 yılında da İran, Sudan ve Küba yaptırımlarını ihlal suçlamasıyla BNP Paribas imzaladı. HSBC 1 milyar dolar, BNP Paripas 8.9 milyar dolar cezaya çarptırıldı.