ABD'de, Halkbank aleyhine açılan ceza davası, geçen ay duruşmayı ani şekilde iptal edilen mahkeme tarafından yeniden gündeme alındı. Buna göre, New York Bölge Hakimi Berman, salı günü yayımladığı kararla durum konferansını 3 Mart 2026 tarihine yeniden planladı. TEMYİZ İÇİN RET GELMİŞTİ ABD Yüksek Mahkemesi (US Supreme Court), geçen ekim ayında Halkbank'ın suçlamaların düşürülmesi talebini içeren temyiz başvurusunu ele almayı reddetti. New York Bölge Hakimi Berman 27 Ocak'ta davanın nasıl devam edeceğine dair detayların konuşulacağı konferans duruşmasını iptal etmiş, o gün yeni bir tarih belirtilmemişti. ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNİN ANA KONULARINDANDI Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Eylül 2025'te ABD'ye ziyaret gerçekleştirmiş ve Başkan Donald Trump ile görüşmüştü. İran'a yönelik ABD yaptırımlarını deldiği, 'kara para' akladığı ve bankacılık dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen Halkbank, Erdoğan ve Trump arasında Beyaz Saray'da görüşmenin en önemli başlıklarından birisi olmuştu.

