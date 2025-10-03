ABD’de dolandırıcılık, kara para aklama ve yaptırım ihlaliyle suçlanan Halkbank’ın 2019’dan bu yana süren davasında kritik döneme gelindi. Önceki gün, ABD merkezli araştırma şirketi Bloomberg Intelligence yayımladığı analizde, Halkbank’ın 2 milyar dolarlık bir ceza ile karşı karşıya kalabileceği ve bunun da Bankanın sermaye yapısını zorlayabileceği iddia edildi.

Halkbank ve avukatları, bankanın bir devlet kurumu olduğunu, bu nedenle 1976 yılında çıkan, Egemen Yabancı Devlet Bağışıklığı Yasası (FSIA) gereğince, Amerika’da bir ceza mahkemesinde yargıla­namayacağını öne sürmüştü. Alt mahkeme bu savı haksız bulunca, Halkbank avukatları bu kez Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Geçmişte Halk Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez SÖZCÜ’ye önemli açıklamalarda bulundu.

YÖNETİCİLER SORUMLU

Halkbank davasında yanlış savunma yapıldığını, Banka’nın kurumsal olarak yargılanmasının hukuka aykırı olduğunu belirten Ufuk Söylemez, “Eğer varsa sorumlu olan, suça karışan dönemin bazı Bakan ve Banka yöneticileridir. Kamusal Sermayeli Halkbank tarafından alınmış veya uygulanmış bir yasa dışı işlem veya karar yoktur. Halkbank’ın duruşmalara katılarak, bu savı öne sürmesi belki de bu son ağır ceza yaptırımı tehdidinin bertaraf edilmesine katkı sağlayabilir. Aksi takdirde, Halkbank’ın, ödenmesi neredeyse imkansız hale gelebilecek katlamalı cezalarla on milyonlarca dolar tutarında bir meblağ ile karşı karşıya kalma riski doğabilir” dedi.

Söylemez, “Şahısların münferit olarak Reza Zarrab’la çıkar ve rüşvet karşılığında yaptıkları iddia olunan işler nedeniyle kurumsal olarak bankanın sorumlu tutulması doğru değildir” diye ekledi.

Yönetilebilir bir ceza bekleniyor

Halkbank’ın 2019’dan bu yana süren dava dosyası, iki ülke ilişkilerinde en büyük sorun başlıklarından biri oldu. Banka, ABD mahkemelerinin yetkisini reddederek devlet sahipliği nedeniyle bağışıklık talep etmişti, ancak Temyiz Mahkemesi geçen yıl bu savunmayı reddetti. Türkiye, Halkbank-ABD anlaşmazlığını “yönetilebilir bir ceza” ile çözmeyi bekliyor.

Eski Bakan Ufuk Söylemez

‘Milli bankamız ağır bir töhmet altında bırakılıyor’

Eski Bakan Ufuk Söylemez şunları söyledi: "Koca çınar, milli bankamız Halkbank, gözü kara, niteliksiz-partizanlığa ve usulsüzlüğe bulaşmış yöneticiler ve iktidarlar yüzünden ağır bir töhmet altına sokuluyor ve imajı yerle bir ediliyor. Gelin görün ki, bu dev bankanın yönetimine, niteliksiz-çapsız-şaibeli, partizanlık ve yolsuzlukla anılan isimlerin ardı ardına getirilmesi nedeniyle, banka, hiçbir biçimde hak etmediği büyük bir itibar ve imaj zedelenme- sine uğradı, hâlâ da uğruyor maalesef.”