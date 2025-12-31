Halkbank’ın lüks organizasyonu ve pahalı hediyeleri kamudaki tasarruf uygulamalarını da boşa çıkardı.

SÖZCÜ’nün edindiği bilgilere göre Halkbank, eğitim ve dinlenme adı altında ülke genelindeki 1.084 şube müdürü ile bölge koordinatörlerini geceleme fiyatı kişi başı 10.400 liradan başlayan, Antalya’daki 5 yıldızlı Rixos Sungate Otel’de 2 gece konaklattı.

Hafta sonu toplantısında yüksek cirolu ilk 500 büyük şubenin müdürüne Iphone 17 pro max, diğer 584 şubenin müdürüne de Iphone 17 verildi. Halkbank’ın bedava dağıttığı 1.084 adet cep telefonunun toplam değeri 107 milyon lirayı buluyor.