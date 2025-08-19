Genel müdürü Osman Arslan’ın Bodrum’da lüks doğum günü partisine Rolls Royce marka araç ile geldiği iddialarıyla gündemde olan Halkbank hakkındaki haberlerin ardı arkası kesilmiyor. 8 yıldır Halkbank Genel Müdürü koltuğunda oturan Osman Arslan’ın kredilerde tüm yetkileri kendinde topladığı, mafyaya kredi verdiği, kardeşinin de çalıştığı Çorumlu akraba şirketi YDA’nın kredi borçlarına sürekli halkın zararına kolaylıklar sağladığı iddia ediliyor. Genel Müdür Arslan’ın çok yakın ilişki kurduğu YDA’nın sahipleri Hüseyin Arslan ve Cüneyt Arslan ile kuzen olduğu ifade ediliyor.

AKP BAĞLANTISI DA VAR

Üçü de Çorum Sungurlulu olan Arslan’lar arasındaki bu ‘duygusal dayanışmanın’ akrabalıktan kaynaklandığı belirtiliyor. Dahası, Arslan’ın kardeşi Veysel Arslan, YDA Park Avenue Satış ve Pazarlama Koordinatörü görevlerinde bulundu. YDA’nın aynı zamanda AKP’den destekli olduğu da belirtiliyor. YDA’nın sahipleri Hüseyin Arslan ve Cüneyt Arslan’ın kız kardeşi, AKP kurucu üyesi ‘Mücahit Arslan’ olarak tanınan Ali İhsan Arslan’ın öz amcası Hüseyin Arslan ile evli. Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla 68 yıl hapse mahkum edilen Ayhan Bora Kaplan ile bağlantılı şirkete 550 milyon lira kredi verdiği söylenen Arslan, en son Bodrum’da lüks doğum günü partisine Rolls Royce marka araç ile geldiği ve eğlencede 950 bin lira hesap ödendiği iddialarıyla gündem oldu. Halkbank, iddiaların doğru olmadığını savunarak yasal haklarını kullanacağını söyledi.

BAKAN ŞİMŞEK SESSİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Osman Arslan hakkında birçok iddia bulunmasına rağmen müdürle ilgili işlem yapmaması “Arslan dokunulmazmış” yorumlarına neden oluyor. Ankara kulislerinde ‘Osman Arslan’i kim koruyor’ sorusu soruluyor.

‘Yeterli denetim yapılmıyor’

Kamu bankaları hakkındaki tartışmalar TBMM’de de gündem oldu. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında kamu bankalarında sebepsiz zenginleşenlerin olduğunu ancak bu bankaların yeterince denetlenmediğini vurguladı. Basın toplantısında kamuoyunda ‘yüksek kârlı gizli fon’ adıyla bilinen dolandırıcılık davasına atıfta bulunan Akay, “Seçil Erzan vakasına benzer bir olay bir kamu bankasında da yaşanıyor” dedi.

Şirkete fazladan para ödendi iddiası

Esnafa, küçük işletmelere destek olması için kurulan Halkbank ile YDA şirketi hakkındaki bir diğer iddiaya göre bankanın Genel Müdürü Osman Arslan, YDA şirketine 2019 yılında 250 milyon dolar dövizli kredi verdi, döviz kuru patlayınca şirkete kolaylık olsun diye krediyi TL’ye çevirip halkın zararına yol açtı. Ayrıca Arslan’ın, YDA’ya İstanbul Finans Merkezi’ndeki Halkbank binasının inşaat işini verdiği, inşaat süresinin uzaması sonucu 4 kez fiyat revize edilerek şirkete fazladan para ödendiği iddiaları basına düştü.