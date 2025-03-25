Bir yandan siyasi baskı bir yandan açlıkla boğuşan milyonlarca insanın sofrası her geçen gün küçülmeye devam ediyor. Enflasyondaki artış durdurulamıyor. Bu durum Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Mart 2025’e ilişkin ‘Halkın Enflasyonu’ araştırmasına da yansıdı. Araştırmaya göre, gıda fiyatları bir ayda yüzde 6.8 arttı. Yılın ilk üç ayında toplam artış yüzde 13.6 olurken, yıllık artış yüzde 54.2’ye ulaştı. Son 12 aylık ortalamalara göre gıda fiyatları yüzde 72.2 oranında yükseldi. Birleşik Kamu-İş’in gıda fiyatları endeksi, Haziran 2020’den bu yana 58 ay boyunca kesintisiz olarak arttı.

58 aydır artıyor

2020’de 100 liraya alınabilen gıda sepeti, bugün ancak 1.850 liraya satın alınabiliyor. Bu yükseliş, özellikle düşük ve sabit gelirli kesimleri derinden etkiliyor. Ocak ayında yüzde 4, şubat ayında yüzde 2.2 artan gıda fiyatları, mart ayı itibarıyla yılın ilk üç ayında toplamda yüzde 13.6 yükseldi.