Yargı Paketi’nin en tartışmalı maddelerinden, katil müteahhitlere af düzenlemesini AKP’li 52 milletvekili Meclis’e getirdi. Halkın gücü iktidara geri adım attırdı, depremzedeler ayaklandı, sahtekar müteahhitler af kapsamı dışına çıkarıldı.

6 Şubat 2023’teki depremlerde yakınlarını kaybeden gözü yaşlı aileler sevinse de, kaybettikleri yakınlarının acılarını unutmayarak memleketlerine döndü.

AKP GETİRDİ, KALDIRDI

AKP’nin müteahhitlere getirmek istediği af, yine AKP’nin önergesi ile iptal edildi. Yasa teklifine “Deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları” ibaresi eklendi ve deprem suçlusu müteahhitler kapsam dışında tutuldu.

EYLEMCİLER KAZANDI

Eylemleri ile deprem müteahhitlerinin kapsam dışımda tutulmasında rol oynayanlar şunları söyledi:

Celal Gezer (Adıyaman): Resmi olarak 53 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu katiller elini kolunu sallaya sallaya gözümüzün önünde dolaşsın mı?

Tuğçe Demir (K.Maraş): Benim babam polis. Bu devletin benim babama vermek zorunda olduğu bir adalet borcu var.

Hasan Karagöz (Hatay): Tek sorun suçluların affedilmesi. Biz bu suçluları affetmiyoruz.

Hüseyin Göksu (Adıyaman): Üç yıldır adalet bekliyoruz. Nefes alamıyorum.

Fatma Irmak (K.Maraş): Biz öldürüldük, yalnızdık, kurtarılmadık.

Mümtaz Gövce (Hatay):

Bu insanlar ihalelere fesat karıştırdılar, betondan çaldılar, maldan çaldılar; bir de benim canımı aldılar.

Metin Şimşek (K.Maraş): Beş gün enkazın başında bekledim. Onlar bir kere enkaz altında kaldılar; bizim her gün enkaz üstümüze yıkılıyor.

Sibel Kökaslan (Malatya): Hapse girmeden affediyorlardı.