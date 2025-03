“Türkiye gün geçtikçe toplumun her bireyi için yaşam şartlarının zorlaştığı bir ülke. Gazetecilik ve yayıncılık da doğal olarak bu zorluklardan fazlasıyla nasibini alıyor elbette. Birçok gazeteci, televizyoncu, basın emekçisi bu zorlu mücadele içerisinde ya sustu, susturuldu ya da kendi doğrularını dillendirebilecek alan bulamadı. SÖZCÜ Televizyonu, tam da bu noktada devreye girdi. İktidarın, medyanın bir parçası haline getirdiği yayıncılık anlayışına karşılık, halkın haber alma hakkını savunma misyonunu üstlendi. Çalışma arkadaşlarımla birlikte bunu yaparken birinci önceliğimizin doğru bilgiye ulaşmak ve tarafsız bir şekilde verilmesi olduğuna inandık.

TÜM KESİMLERİN SESİ DUYULMALI

Bu inançla, iki yıldır sokağın nabzını, her anını, ülkenin her sorununu ve vatandaşların her kaygısını ekranlarımıza taşımaya çalıştık. Bunu da iyi yaptığımızı hem sokaktaki etkimizle hem de reyting sonuçları yoluyla her gün bir daha anlıyoruz.

Bugün Türkiye’de medya, çok seslilikten uzak bir biçimde şekillenirken, SÖZCÜ Televizyonu olarak programlarımızda, her görüşe saygı göstermeye ve bu görüşlerin özgürce ifade edilebileceği bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki; vatandaş sadece iktidarın veya belirli bir grubun bakış açısını değil, tüm kesimlerin sesini duymalı.

SÖZCÜ Televizyonu’nun arkası çok sağlam. Habercilik, Sözcü grubunun genlerinde var. Sadece gazetecilik yapmak, gazetecilik yaparak para kazanmak ve yine kazandığı parayı gazetecilik yapmak için harcamak… İlk bakıldığında kurulan cümle kısırdöngüymüş gibi görünse de Türkiye’de uzun yıllardır unutulmuş, unutturulmuş çok da iyi ve sağlıklı döngü bu. Çünkü böylelikle Türkiye’deki her çeşit baskıya rağmen özgür gazetecilik yapabilme imkanına sahip olabiliyoruz.

Bağımsız haberciliğiyle iki yılda haber kanalları içinde zirveye yerleşen SÖZCÜ TV’nin Genel Yayın Yönetmenliğini Özgür Çakmakçı yapıyor.

TARAFSIZ HABERE ÖZGÜR YORUM

Sağlanan özgürlük alanı ise başarıyı beraberinde getiriyor. Sözcü Televizyonu kurulduğu ilk aydan itibaren önce haber koordinatörü şimdilerde de genel yayın yönetmeni olarak görevdeyim. Burada tüm ekip arkadaşlarımla beraber ilmek ilmek işleyip büyüttüğümüz haber kanalımız var. 2 yaşında bir bebek gibi ama çok yetenekli, hınzır ve sevimli bir bebek. Artık seven sevmeyen herkesin dönüp tekrar tekrar baktığı, yürümeyi öğrenmiş hatta koşan, kurduğu cümleleri merakla beklenen geleceği çok parlak bir bebek Sözcü Televizyonu.

Geleceğe hızla koşarken bundan sonra gazetecilik ilkelerinden vazgeçmeden, yine akıntıya karşı kürek çekerek dijitalleşen dünyaya da daha çok ayak uydurarak yolumuza devam edeceğiz.

MEDYAYA DAMGA VURMAYA DEVAM

Bir de teşekkür etmem gerek. Sözcü Televizyonu bugüne yüzlerce kişinin emeğiyle geldi. İsimlerini tek tek saysam unuttuğum kişilere haksızlık olur. Ancak televizyon fikrinin ortaya çıkmasından bu yana bugün ekrana tertemiz bir yayın vermememizi sağlayan herkese katkıları için teşekkür ediyorum.

Gazeteci-Yazar Yılmaz Özdil’in kurduğu Sözcü Televizyonu markası “tarafsız haber özgür yorum” mottosuyla uzun yıllar daha medyaya damgasını vurmaya devam edecek.”