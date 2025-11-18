Ekonomide bozulan dengeler kamu maliyesini fena vurdu. Bu yılın 10 ayında hem bütçe açığında hem de faize aktarılan kamu kaynağında rekor kırıldı. Ocak-ekim döneminde faize 1 trilyon 819 milyar lira para gitti. Halktan 8 milyar 729 milyon lira vergi toplanmasına rağmen bütçe açığı 1 trilyon 440 milyar lirayla yeni rekora koştu.

Saray 10 ayda kendi bütçesinden 12.3 milyar TL, örtülü ödenekten de 12.5 milyar lira para harcadı. Örtülü ödenekten sadece ekim ayında 3.7 milyarlık devasa tutarda harcama yapılması dikkat çekti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 10 aylık harcaması 109 milyarı aştı. Ekimde bütçe gelirleri 1 trilyon 147 milyar, bütçe giderleri 1 trilyon 370 milyar lira oldu, Ekimde bütçe 223.2 milyar lira açık verdi. Faize sadece ekimde akan para 157 milyar lirayı aştı.

FAİZ BÜTÇEYİ YUTUYOR

Yılın ocak-ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönemde iktidar 10 trilyon 152 milyar lira gelir toplamasına rağmen harcamaları 11 trilyon 592 milyar lirayı aşınca bütçe açığı 1 trilyon 440 milyar liralık devasa boyuta ulaştı. 10 ayda bütçe giderleri yüzde 42.9, personel giderleri yüzde 36.6 artarken faiz giderlerindeki artış yüzde 73.5’le zirveye çıktı.

İktidar her ne kadar vergi gelirlerinin artış hızından memnun olmadığını söylese de halktan toplanan vergi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51.1 artarak 5.8 trilyondan 8.7 trilyona çıktı. Özelleştirmeler sayesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde yüzde 50.5 artış yaşanırken devlete yapılan bağış ve yardımların azalması dikkat çekti. Devlet bu dönemde alacaklarını tahsil etmekte zorlanınca tahsilatta yüzde 66’lık devasa azalma yaşandı.

4 milyar lira taşıt kirası

Kamudaki lüks bina, araç ve uçak tutkusu devletin kira giderlerini devasa boyutlara çıkardı. 10 ayda devletin kira giderleri 29 milyar lirayı bulurken bunun 4 milyar 45 milyon lirası kiralanan taşıtlara, 3.2 milyar lirası binalara, 10.5 milyar lirası kiralık uçak, helikopter ve hava araçlarına gitti.

Gizli harcama da zirvede

Cumhurbaşkanının harcama yetkisinde olan ve örtülü ödenek olarak da bilinen gizli hizmet giderleri kaleminden sadece ekim ayında 3 milyar 722 milyon liralık rekor harcama yapıldı. Böylece 10 ayda yapılan gizli harcama 12 milyar 291 milyon lirayla bütün zamanların rekorunu kırdı. Geçen yılın tamamında örtülüden 10 milyar 480 milyon lira harcanmıştı. Cumhurbaşkanlığı kendi bütçesinden de 12 milyar 291 milyon lira harcama yaptı.