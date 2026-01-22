MHP, Kıbrıs'ta kumar masasındaki fotoğrafı kamuoyuna yansıyan partinin Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ile kararını verdi.

Fotoğrafın ortaya çıkmasıyla gelen tepkiler sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Alıcık'ın görevden alındığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada medyayı hedef alan Yalçın, "bu yayınlar üzerine" Alıcık'ın görevden alındığını söyledi.

"MHP, teşkilatlarında ve öteki kadrolarında görev alan isimlerin karakterleri ve icraatıyla ilgili hiçbir spekülasyona izin vermez ve vermeyecektir" diyen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"MHP'nin gösterdiği hassasiyet ve onurlu duruşun aynısını, yargılanan ve haklarında onlarca iddia ortaya atılmış olan belediye başkanları konusunda da CHP'den bekliyoruz. Buyursunlar. Bakalım, CHP aynı namuslu tavrı sergileyebilecek mi?"

NE OLMUŞTU?

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın Kıbrıs’taki bir otelde kumar masasında olduğu bir fotoğrafı kamuoyuna yansımıştı.

Söz konusu fotoğraf Aydın'ın yerel haber sitelerinde yayılırken Alıcık konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Bir program için gittiğimiz otel. Arkadaşlar aşağıda olduğunu söyleyince ben de gittim. O karede normalde başka arkadaşlarımızda var. Ama sadece beni kesip paylaşmışlar. Bana itibar suikastı yapıyorlar. Benim kumarla işim olmaz."

Alıcık 16 Ocak'ta yaptığı bir açıklama ile de tepki çekmişti. Emekli maaşlarına beklenen zam ile ilgili konuşan Alıcık "Ben şundan çok rahatsızım, bu millet bir kere haline şükretmiyor, iki para ile ilgili beklentileri çoğalıyor. Şükürsüzlük bu memleketin sonu olacaktır ben ondan korkuyorum"