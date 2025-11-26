Usta oyuncu Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrolünde yer aldığı 'Yan Yana' filmi 14 Kasım'da vizyona girdi.

Fransız yapımı 'Intouchables'tan uyarlanan ve Mert Baykal'ın yönetmenliğini üstlendiği film, ilk haftasında 500 bin seyirciyi aştı ve zirveye yerleşti.

Hatta film, aynı zamanda yılın en iyi açılış yapan yerli filmi oldu.

Bu başarıdan dolayı bir hayli mutlu olan Haluk Bilginer, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Hayranları yoğun ilgi gösterdi. O da hayranlarını kırmadı hepsi ile tek tek fotoğraf çektirdi.

"BABAN HARİÇ KİMSENİN ELİNİ ÖPME"

Bir hayranı ise usta oyuncunun elini öpmeye çalıştı.

Elini çekmeye çalışan Bilginer "Baban hariç kimsenin elini öpme" diyerek hayranına nasihatta bulundu. Haluk Bilginer'in hayranı ise "Babam rahmetli oldu" karşılığını verdi.