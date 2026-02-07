Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılı geride kaldı; acısı dinmedi.

Sözcü TV depremin üçüncü yılında da bölgeden yayınlarını sürdürürken depremin hemen ardından bölgeye giderek depremzedeler için çalışmalar yürüten sanatçı ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent yaşadıklarını anlattı.

Sözcü TV'de "Özlem Gürses - Barış Terkoğlu" programına bağlanan Haluk Levent, deprem bölgesindeki anılarını "tarifsiz bir acı" ve "travmatik" olarak niteledi.

Çocuk çığlıklarını hiç unutamadığını belirten Haluk Levent, "Keşke kepçe olsaydım, insan kepçe olmak ister mi?" dedi.

Bölgeden hiç kopmadıklarını belirten Levent, Ahbap olarak çok sayıda okul, kreş, gençlik merkezi ve konutların yanı sıra sörf merkezi gibi projeleri tamamladıklarını söyledi.