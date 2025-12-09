Antalya gece ve sabah saatlerinde 4,3 ve 4,9'luk peş peşe depremlerle sallandı; kentte panik yaşandı.

Son dönemde özellikle Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve dün Van Tuşba ile Antalya'daki depremler vatandaşları endişelendirirken Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, SÖZCÜ TV'de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin bir deprem coğrafyası olduğunu ifade eden Eyidoğan, ilk depremin sığ, ikinci depremin de derinde meydana geldiğini söyledi.

Türkiye'de son 124 yılda çok sayıda deprem yaşandığını da belirten Prof. Eyidoğan, her yıl 6 ve üzeri büyüklükte bir deprem, dört yılda bir ise 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.

Eyidoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar özetle şöyle:

"Türkiye'nin iki gerçeği var bu konuda: Biri bir deprem coğrafyası, diğeri de kuvvetli büyük depremlerde yıkılmak.

Son 124 yılda binlerce kuvvetli deprem olmuş, yıkıcı deprem olmuş bir coğrafyada yaşıyoruz.

Anadolu kıtamızın güneyinde derin depremler doluyor, sığ depremler doluyor. Böyle çeşitlilik var. Bugün ikisini de yaşadık: Biri sığ, biri de derin deprem.

Bu coğrafyada tektonik ve jeolojik hareketler çok aktif. Her yıl 6 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüksektir; dört yılda da 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüksektir."