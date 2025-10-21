20’li yaşlardaki kadın, polise verdiği ifadede, hamamböceği öldürmek için çakmak ve yanıcı sprey kullanarak doğaçlama bir alev makinesi yaptığını, bu yöntemi daha önce de kullandığını söyledi. Ancak bu kez evdeki eşyalar alev aldı ve kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı etkiledi.

Yangında hayatını kaybeden kişi, binanın beşinci katında yaşayan, 30’lu yaşlarında Çin uyruklu bir kadındı. Kadın, eşi ve iki aylık bebekleriyle birlikte dairedeydi. Yangını fark ettiklerinde camı açarak yardım çağrısında bulundular.

HASTANEYE KALDIRILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Aile, önce bebeklerini yan bloğun penceresindeki bir komşuya uzatarak kurtardı. Ardından kaçmaya çalıştılar. Baba pencereyi geçip komşu bloğa tırmanmayı başardı. Ancak kadın, geçiş sırasında dengesini kaybedip zemine düştü. Hastaneye kaldırılan kadın, birkaç saat sonra yaşamını yitirdi.

Polis yetkilileri, yangın nedeniyle apartmanın merdivenlerinin yoğun dumanla dolduğunu, bu nedenle çiftin pencere yoluyla kaçmayı denediğini düşünüyor.

32 KONUTLUK APARTMAN ETKİLENDİ

Olayın yaşandığı bina, zemin katında ticari dükkânların, ikinci ile beşinci katlar arasında ise 32 konutun bulunduğu bir apartman kompleksi. Yangın sırasında sekiz kişi daha dumandan etkilendi.

Yetkililer, kadının “ihmal sonucu yangına ve can kaybına neden olmak” suçlamasıyla yargılanabileceğini açıkladı. Sosyal medyada yayılan “alev makinesiyle böcek öldürme videoları” bu tür tehlikeli girişimlerin artmasına neden olmuş durumda.

Benzer bir olay 2018 yılında Avustralya’da da yaşanmış, bir adam ev yapımı alev makinesiyle hamamböceği öldürmeye çalışırken mutfağını ateşe vermişti.