Hamam böcekleri, çoğu insanın sevmediği böcekler arasında yer alıyor. Çoğu zaman, bu böcekleri görmek, onları hızla öldürme isteğini doğurur. Ancak, hamam böceklerinden kurtulma çabası hemen mantıklı bir çözüm gibi görünse de, uzmanlar, bu taktiklerin olası sonuçları hakkında uyarılarda bulunuyor.

Hamam böceklerini öldürmek için çoğu zaman çaresizlikle sert bir şekilde vurmak ya da ayakla ezmek tercih edilir. Ancak Londra merkezli Fantastic Pest Control firmasının uzmanı Jordan Foster, bu böceklerin ciddi yaralanmalar almasına rağmen aylarca yiyecek olmadan hayatta kalabileceğini, hatta "bir haftadan uzun süre kafasız yaşayabileceğini" belirtiyor.

Hamam böceklerinin direnç seviyesinin oldukça yüksek olması, onları etkili bir şekilde öldürmenin en iyi yolunun üzerine basmak olmadığını gösteriyor. Entomolog ve haşere kontrol uzmanı Ryan Smith, "Güçlü dış iskeletleri sayesinde büyük kuvvetlere dayanabiliyorlar. Bu dış iskelet aynı zamanda esnektir ve enerjilerini koşu bacaklarına kolayca aktarabilmelerini sağlar. Bu nedenle basit bir gazete kaydırma hareketi bile onları öldürmek için yeterli olmayacaktır" dedi.

Hamam böceği üzerine basmak, etkili bir yöntem olmamakla birlikte, eğer bu yöntemle öldürülürse, başka sağlık sorunlarına yol açabilir. Böceklerin vücutlarını yere bastırmaları, taşıdıkları bakterilerin çevreye yayılmasına neden olabilir. Bu bakteriler solunduğunda astım ve çeşitli alerjilere yol açabiliyor. Ayrıca, bu durumun hijyen açısından ne kadar sakıncalı olduğuna da dikkat çekmek gerekir.

ABD Çevre Koruma Ajansı, hamam böceklerinin gıdalara temas ettiğinde salmonella, stafilokok ve streptokok gibi hastalıkları tetikleyebilecek mikroorganizmalar taşıdığını belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü ise, hamam böceklerinin dizanteri, ishal, kolera ve tifo gibi bağırsak hastalıklarını taşıdığına dikkat çekiyor. Bu bakteriler, hamam böceği öldürüldükten sonra da çevreye yayılmaya devam edebilir ve etkilerini daha da artırabilir.