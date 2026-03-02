ABD ve İsrail'in Cumartesi günü düzenlediği İran'daki savaşın açılış saldırısında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in eşi'nin de öldürüldüğü duyuruldu.

İran Televizyon Kanalı Al Alam, Hamaney'in eşi Mansure Kocaste Behirzade saldırılar sonucu aldığı ağır yaralardand dolayı öldüğünü açıkladı.

Dün akşam Hamaney'in torunu ve kızı da İsrail/ABD saldırıları sonucu öldürülmüştü. Bunun yanında Hamaney'in gelini ve damadı da saldırılar sebebiyle yaşamlarını yitirdi.

Hamaney'in 2 oğlunun hala hayatta olduğu düşünülüyor, ancak İsrail/ABD hava saldırılarının kendilerini hedef almaya devam ettiği belirtildi.