İsrail ve ABD tarafından dün sabah saatlerinde başlatılan operasyon ile çok sayıda üst düzey İranlı yetkili hedef alınırken, bu sabah saatlerinde İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

FOTOĞRAFI ÇEKİLİP İSRAİL'E GÖNDERİLDİ



Akşam saatlerinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamaney'in öldürüldüğüne dair güçlü kanıtlar olduğunu öne sürerken, dakikalar sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamada Hamaney'in öldürüldüğü resmen ilan edildi.



İsrail basınında yer alan haberlere göre, bir Mossad ajanı Hamaney’in öldürülmesinin ardından Hamaney’in cesedini kayda aldı ve Netanyahu’nun ofisine gönderdi.

İbranice kaynaklar, Hamaney'e ait görüntünün bizzat enkazın arasında bulunan bir MOSSAD ajanı tarafından kaydedildiğini doğrularken, İran'da yaşanan istihbarat zafiyeti halk arasında büyük bir tepkiye neden oldu.