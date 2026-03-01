ABD merkezli The Wall Street Journal'ın haberine göre İsrail Cumartesi günü İran'ın ölen Dini Lideri Ali Hamaney'i ve üst düzey siyasi ve askeri liderlerini vurduğu gün ve saat, özenle seçilmişti.

Habere göre İsrail, Hamaney ve İran'ın üst düzey kadrosunun toplantı yaptığı Cumartesi günü İran saatiyle 10:00'u seçti. Tam o an, İsrail jetleri Hamaney'in yerleşkesine 30 bomba bıraktı. Bombalar, Hamaney'in konutunu tamamen yok etti.

Saldırıda Hamaney'in yakın danışmanı Ali Şamhani, Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, İran Savunma Bakanı Emir Nasırzade öldürüldü. İran devlet televizyonu Hamaney’in öldüğünü doğruladı.

Eski istihbarat başkanı Amos Yadlin, “Herkes karanlığın çöktüğü gece yarısını, hedeflerin gizlendiği anı bekliyordu. Geçen Haziran ayında sürpriz saldırı gece yarısı yapılmıştı. Gün ortasında yapılan bu eylem taktiksel bir sürpriz oldu" sözleriyle saldırıyı yorumladı.

GÜNLERCE BU SALDIRIYI PLANLADILAR

Bu "baştan aşağı" hedefleri vuran harekat öncesinde İsrail askeri heyeti Washington’da yoğun mesai harcadı. Genelkurmay başkanı, hava kuvvetleri komutanı, Mossad direktörü planlama sürecine katıldı.

Netanyahu Aralık ayında Florida’da Trump ile bir araya geldi. İkili nükleer programın sürmesi halinde askeri müdahalenin haklılığı konusunda uzlaştı.

Görüşmeler Şubat ayında Beyaz Saray’da devam etti. İsrail istihbaratı topladığı hedef listelerini ABD tarafına sundu. Bu sırada İran içindeki protestolar rejimin gücünü zayıflattı.

Trump protestoculara yönelik şiddet durumunda müdahale edeceğini duyurdu. Ocak ayı ortasında yapılması planlanan saldırı askeri gücün yetersizliği sebebiyle ertelenmişti.

Trump Orta Doğu’ya son yirmi yılın en büyük askeri sevkiyatını gerçekleştirdi. Bölgeye iki uçak gemisi, onlarca muhrip, gelişmiş savaş uçakları gönderildi.

YÜZLERCE UÇAK, YÜZLERCE HEDEFİ VURDU

Saldırı İran saatiyle sabah 10:00 sularında dev füze, jet dalgalarıyla başladı. Akşam saatlerine kadar 200 İsrail uçağı yaklaşık 500 hedefi vurdu.

Bu harekat İsrail tarihinin en büyük hava operasyonu oldu. ABD kuvvetleri yüzlerce noktayı hedef alırken İran’dan gelen füze saldırılarını durdurdu.

İsrail saldırıları üst düzey yetkililere, füze kapasitesine odaklandı. ABD askeri altyapıyı hedef seçti.

Netanyahu operasyon hakkında “Bu kader operasyonu gerektiği sürece devam edecek. Bu süreç büyük bir sabır gerektiriyor" açıklamasını yaptı.

Yetkililer bombardımanın günlerce sürebileceğini belirtti. İstihbarat raporları İran’ın ABD hedeflerine saldırı hazırlığında olduğunu gösterdi.

Askeri saldırılarla birlikte geniş kapsamlı siber operasyonlar yürütüldü. İranlıları ayaklanmaya çağıran mesajlar telefonlara gönderildi.

Ülkede yaygın kullanılan namaz vakti uygulaması İsrail tarafından ele geçirildi. Uygulama üzerinden İran ordusuna saf değiştirme çağrısı yapıldı. Halkın ekranlarında “yardım size ulaştı” mesajları görüldü.

Devlet haber ajansı IRNA’nın internet sitesi siber saldırı etkisinde kaldı. Ana sayfada saldırıları öven metinler yer aldı.

İsrail ve ABD'nin ilk saldırısı, İran için bir hayli yıkıcı oldu. Ancak İran'ın tepkisi ve sürecek olan savaş, İslam Cumhuriyeti rejimi kadar İsrail ve ABD'nin de kaderini belirleyecek.