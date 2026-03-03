ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze programı belli oldu.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından İmam Rıza Türbesi'nin (sekizinci imam) bulunduğu Meşhed kentinde defnedilecek.
Törenlerin detayları, zamanı ve ayrıntılı programlarının yetkililer tarafından daha sonra açıklanacağı bildirildi.
28 ŞUBAT'TA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
İran lideri Ayetullah Hamaney, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Tahran'daki ofisine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.