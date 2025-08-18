Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için sunulan son ateşkes teklifini kabul ettiklerini ara buluculara bildirdi.

Reuters'e açıklama yapan Hamas yetkilisi daha fazla detay vermedi.

TRUMP'DAN HAMAS AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapmıştı.

"Kalan esirlerin dönüşünü ancak Hamas'la yüzleşildiğinde ve yok edildiğinde göreceğiz. Bu ne kadar çabuk olursa başarı şansı da o kadar yüksek olur" ifadelerini kullanan Trump, kendisinin yüzlerce esirin serbest bırakılmasını sağladığını ve birçok savaşı kısa sürede sona erdirdiğini belirtmişti.

Trump, İran'ın nükleer tesislerini de "ortadan kaldırdığına" yönelik sözlerini yineleyerek "Kazanmaya oynayın ya da hiç oynamayın" demişti.