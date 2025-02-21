Hamas, Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'le olan rehine takası anlaşması kapsamında teslim edilen cenazenin yanlış kimliklendirilmiş olabileceğini ve bu konuda soruşturma yürüttüğünü duyurdu.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise rehine Şiri Bibas’ın naaşının teslim edilmemesi halinde misilleme tehdidinde bulundu. Hamas, Perşembe günü Bibas ve iki çocuğu Kfir ile Ariel’in yanı sıra dördüncü bir rehinenin cenazesi teslim etmeyi taahhüt etmişti.

Ancak İsrailli uzmanlar, teslim edilen dört bedenden birinin kimliği belirlenemeyen bir kadına ait olduğunu ve Bibas’a ait olmadığını açıkladı.

Hamas yetkilisi Basem Naim, "İsrail bombardımanları rehinelerin ve Filistinlilerin naaşlarını birbirine karıştırdı, bu yüzden talihsiz hatalar olabilir" diyerek, örgütün anlaşmalara uymayı ilke edindiğini savundu.

Hamas, İsrail’in iddialarını araştıracağını ve bulgularını açıklayacağını duyurdu. Perşembe günü tabutların sahnelenerek teslim edilmesi İsrail’de büyük tepki çekti ve Netanyahu, Hamas’ı anlaşmayı "acımasızca, kötü niyetle ihlal ettiğini" söyledi.

'BEDELİNİ ÖDEYECEKLER'

Rehinenin yanlış kimliklendirilmesi hakkında konuşan Netanyahu, "Şiri’yi evine getirmek ve tüm rehineleri –hem yaşayanları hem de hayatını kaybedenleri– geri getirmek için kararlılıkla hareket edeceğiz. Hamas bunun bedelini tam olarak ödeyecek" dedi.

Hamas, Kasım 2023’te Bibas ve çocuklarının İsrail hava saldırısında öldüğünü duyurmuş, ancak İsrail ordusu, Bibas kardeşlerin naaşları üzerinde yapılan adli tıp incelemesinin, çocukların kasten öldürüldüğünü gösterdiğini ileri sürmüştü.

Netanyahu, İsrail’in nasıl bir yanıt vereceğine dair ayrıntı vermedi ancak olay, geçen ay ABD’nin desteği ve Katar ile Mısır’ın arabuluculuğuyla sağlanan ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Hamas, Cumartesi günü altı canlı rehineyi serbest bırakacağını ve buna karşılık 602 Filistinli mahkumun salıverileceğini duyurdu. Aynı zamanda ateşkesin ikinci aşaması için müzakerelerin başlaması bekleniyor.

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