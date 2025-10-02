ABD Başkanı Donald Trump’ın, 20 maddelik Gazze planı kapsamında Hamas’a verdiği sürenin sonuna yaklaşılırken, İngiliz medyası önemli bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Hamas'ın Gazze'deki askeri kanadı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 20 maddelik Gazze planını reddetti.

BBC'nin edindiği bilgiye göre Hamas'ın Gazze'deki askeri kanadının lideri İzzeddin el-Haddad’ın, teklifin Hamas’ı ortadan kaldırmaya yönelik hazırlandığına inandığı ve bu yüzden savaşmaya devam etme kararlılığı taşıdığı öne sürüldü..

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail tarafından da kabul gören, çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan 20 maddelik taslağı, Hamas’ın silahsızlandırılmasını ve Gazze yönetiminde bundan sonra herhangi bir rolü olmamasını öngörüyor.

Katar’daki bazı Hamas üyelerinin metinde küçük değişiklikler yapılarak planı kabul edilebileceği düşünülse de, ellerindeki rehine konusundaki kontrol eksikliği nedeniyle etkilerinin sınırlı olduğuna inanılıyor.

Hamas'ın elinde 48 rehine tuttuğu, bunlardan sadece 20'sinin hayatta olduğu düşünülüyor. Ayrıca planın, ilk 72 saat içinde tüm rehinelerin teslimini şart koşması, Hamas içindeki bazı çevreler için önemli bir engel teşkil ediyor; zira bu, Hamas'ın tek pazarlık unsurunu kaybetmesi anlamına geliyor.

Trump’ın İsrail’in anlaşmaya uyacağını temin etmesine rağmen, özellikle İsrail’in geçen ay Doha’daki Hamas liderliğine yönelik hava saldırısı girişimi sonrasında, rehineler alındıktan sonra askeri operasyonların yeniden başlamayacağı konusunda grup içinde yeterli güven oluşmadığı ifade ediliyor.