Ortadoğu'da devam eden savaşa son verecek anlaşmada sona gelinirken Hamas'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, hiçbir Filistinlinin silah bırakmayı kabul etmeyeceğini söyledi.

Hamdan, "Filistinlilerin silahlara ve direnişe ihtiyacı var" diye konuştu.

HAMAS ANLAŞMAYI DUYURDU

Bu arada Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayya'dan da anlaşmaya dair resmi açıklama geldi.

Yetkili, İsrail ile savaşın sona erdiğini ve kalıcı ateşkesin başladığını bildirdi.

Hayya "Bugün savaşın bitişini ve kalıcı ateşkesin başlangıcını ilan ediyoruz. Anlaşma, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı olarak açılışını içeriyor" dedi.

Hayya savaşın sona erdiğini ifade ederken "ABD yönetiminden ve arabuluculardan garantiler aldık. Hepsi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit etti" dedi.

Halil el-Hayya, kendilerine destek olan herkesi takdir ettiklerini belirtti.