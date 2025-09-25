Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump bugün Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Görüşme, yalnızca iki liderin “ilişkileri yeniden tanımlama” girişimi değil, aynı zamanda Orta Doğu’nun sıcak gelişmelerin de masaya yatırılacağı bir toplantı olacak. Trump-Erdoğan zirvesinin somut başlıkları arasında savunma sanayii ve büyük çaplı ticaret anlaşmaları öne çıkıyor. Ankara, F-16 modernizasyonu ve F-35 programına dönüş için net adım bekliyor.

LİDERLERİN ŞARTLARI!

Erdoğan’ın şartı; parçaların Türkiye’de üretilmesi. Böylece istihdam ve teknoloji transferi hedefleniyor. Anlaşmaların hacmi 10 milyar doları aşacak. Trump ise Türkiye’ye yüzlerce Boeing yolcu uçağı satışı şartını gündeme getirdi. Asıl tartışmanın Gazze’deki savaş olacağı öngörülüyor. Trump, Hamas’ı terör örgütü olarak tanımlıyor ve Filistin’in tanınmasını “terörü ödüllendirmek” diye görüyor. Erdoğan ise Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak niteliyor, İsrail’le ticari ilişkileri durdurduklarını açıklıyor ve iki devletli çözüm için Hamas’ın da masada olması gerektiğini savunuyor.

ORTAK ZEMİN ARAYIŞI

Bu keskin farklılık, Oval Ofis’te gergin anların yaşanma ihtimalini artırıyor. Trump’ın Ukrayna’ya odaklanıp Gazze’yi ikinci plana itmesi, Erdoğan’ın Gazze’yi merkeze almasıyla çatışan bir tablo ortaya çıkarıyor. Her iki lider ateşkesten söz etse de yöntem farklı. Trump, İsrail’in güvenliğini önceleyen bir plan isterken; Erdoğan koşulsuz ateşkes ve insani yardımların engelsiz girişini savunuyor. Savunma ve ticarette ilerleme olasılığı yüksek; fakat Gazze ve Hamas başlıklarında ortak metin çıkması güç.

Erdoğan ve Trump İslam ülkeleri liderleriyle.

Trump, bölge ülkelerine Gazze için böyle dedi: 20 rehine ve 38 cesedi getirin savaşı bitirelim

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gece BM Genel Kurul toplantısından sonra Türkiye, BAE, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Endonezya ve Pakistan temsilcileriyle özel bir toplantı yaptı. Gündemi Gazze’deki savaş olan toplantıda Erdoğan, Trump’ın yanında oturdu. ABD Başkanı, toplantının basına açık kısmında İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşeceğini belirterek şunları söyledi:

“Bir şeyler başaracağız çünkü bu savaş çok uzun sürdü ve biz bunun sona ermesini istiyoruz. Buradayız çünkü rehineleri geri alıp savaşı bitirebilir miyiz, buna bakmak istiyoruz. Orta Doğu’da hayata geri dönmek istiyoruz; hayat çok güzel ama savaşsız olduğunda çok daha güzel, değil mi? Hamas ve diğer militan grupların elinde 20 rehine ve 38 cansız beden var. 38’ini de 20’sini de geri getirmeliyiz ve bence bunu yapabileceğiz. Bunu dünyada herhangi bir gruptan daha iyi yapabilecek olan grup işte bu. Bunu yapabilecek grup bu.”

Trump’ın verdiği rakam, “Gazze’de 65 bin kişi bunlar için mi öldürüldü” dedirtti.