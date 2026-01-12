A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, Almanya'da suçlamayla karşı karşıya. Bild Gazetesi, Hamburg'dan istifa eden Kuntz'un cinsel taciz şikayetleri nedeniyle görevi bıraktığını iddia etti.

Kuntz'un yakınları, suçlamaları reddetti ve Hamburg'un tazminat yükünü azaltmak için böyle bir yola başvurduğunu iddia etti. Bu gelişmelerin ardından Alman ekibinden açıklama geldi.

İDDİAYI DOĞRULADILAR: SUİSTİMALE İZİN VEREMEYİZ

Hamburg, Stefan Kuntz ile ilgili cinsel taciz nedeniyle görevden alındığı iddiasını doğruladı.

Yapılan açıklamada, “Aralık 2025'te Kuntz'un görevi kötüye kullanması kurula sunuldu ve soruşturma başlatıldı. İddiaların doğru olduğunun anlaşılmasının ardından yönetim kurulu sözleşmeyi feshetti. Suistimale izin veremeyiz.” denildi.

Kuntz'un savunma ve açıklama yapmayı reddettiğini vurgulandığı açıklamada, "Hamburg'un önceliği kişilerin haklarını korumaktır." ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''HSV, yönetim kurulu üyesi Stefan Kuntz ile olan işbirliğinin sona erdirilmesini ve bununla ilgili nedenleri, ilgili kişilerin korunması amacıyla şimdiye kadar gizli ve özenli bir şekilde ele almıştır.

Stefan Kuntz'un dün sosyal medyada yaptığı paylaşım, http://BILD.de'de yayınlanan haber ve BILD'e göre Stefan Kuntz'un çevresinden gelen suçlamalar ışığında, HSV Denetim Kurulu aşağıdaki açıklamayı yapmak zorunda kalmıştır:

* Aralık 2025'te, HSV Fußball Management AG Denetim Kurulu'na Stefan Kuntz'un ciddi bir suistimalde bulunduğu yönünde suçlamalar iletilmiştir. Denetim Kurulu, sorumluluğu gereği, suçlamalardan haberdar olur olmaz, uzman avukatların desteğiyle olayların aydınlatılması için gerekli adımları atmıştır. İddiaların inandırıcı olduğu tespit edildikten sonra, Denetim Kurulu derhal Kuntz'un en kısa sürede görevinden ayrılmasına karar vermiştir. İlgili kişilerin açık talebi üzerine, ayrılık sürecinde mağdurların korunması en öncelikli konu olmuş ve bu öncelik halen devam etmektedir.

* Stefan Kuntz, bu temelde ve özellikle kendisine yöneltilen suçlamaların bilincinde olarak, 31.12.2025 tarihi itibarıyla ayrılmayı kabul etti. Bu süreçte avukat tarafından temsil edildi. Kuntz, defalarca teklif edilmesine rağmen, Denetim Kurulu'na açıklama yapma fırsatını açıkça kullanmadı. Yukarıda açıklanan arka plan ışığında, Stefan Kuntz'a yönelik “iftira kampanyası” suçlamaları açıkça yanlış ve yanıltıcıdır.



* HSV, ilgili hiyerarşi düzeyinden bağımsız olarak, burada söz konusu olan türden herhangi bir suistimali hoş görmez ve tüzükte belirtilen hoşgörü ve saygı değerlerine sürekli bağlı kalır ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkar. Denetim Kurulu, bu durumda hızlı ve tutarlı bir şekilde hareket etmeyi önemli görmüştür. HSV için, etkilenen kişilerin kişilik haklarının korunması, şimdiye kadar olduğu gibi, öncelikli bir konudur."

NELER YAŞANMIŞTI?

Bild'in özel haberine göre Hamburg'daki kadın personeller, Stefan Kuntz'u cinsel tacizle suçladı. Kulübün, bu suçlamalar sonrası Kuntz'dan istifasını istediği aktarıldı.

2025'in aralık ayının başında bir kadın personelin, kulübün denetleme kuruluna konuyla ilgili başvuruda bulunduğu ve yapılan araştırmalar neticesinde Kuntz'un davranışının uygunsuz olduğunun tespit edildiği yazıldı.

Yaşanan durumun olaya şahitlik eden üç kişi tarafından da doğrulandığına vurgu yapıldı.

Haberin ayrıntılarında Hamburg'un denetleme kurulunun bağımsız bir hukuk firmasıyla anlaştığı ve bu firmanın, şikayette bulunan kadın personelle görüştüğüne dikkat çekildi.

Görüşmede suçlamayı yönelten personelin, Kuntz tarafından benzer davranışlara maruz kaldığını iddia ettiği başka bir kadın personelin adını verdiği ifade edildi.

İki personelin ifadelerinin Kuntz için yapılan değerlendirmenin belirleyici olduğuna yer verildi.