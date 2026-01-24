Japonya’da hamburger denince akla gelen markalar arasında yer alan Lotteria’dan üzücü haber geldi. Fast food zinciri Lotteria, ülkede faaliyet gösteren tüm restoranlarını 31 Mart’a kadar kapatacağını duyurdu. 1972 yılında kurulan marka, Japon damak tadına özel menüleriyle onlarca yıl boyunca sektörde önemli bir yer edinmişti.

LOTTERİA NEDEN KAPANIYOR?

Lotteria’nın Japonya’daki en parlak dönemi 2009 yılında yaşandı. Bu dönemde zincir, ülke genelinde 524 şubeye ulaşarak büyük bir başarı yakaladı. Artan rekabet, değişen tüketici alışkanlıkları ve operasyonel dönüşümlerle birlikte Lotteria şube sayısı her geçen yıl azaldı.

Bugün gelinen noktada Japonya genelinde yalnızca 106 Lotteria restoranı faaliyet gösteriyordu. 31 Mart itibarıyla bu şubelerin tamamı kapatılacak.

KARİDES BURGER İLE FARK YARATMIŞTI

Lotteria’nın hikâyesi, atıştırmalık ve dondurma üreticisi Lotte tarafından 1972’de açılan ilk şubeyle başladı. Marka, adını “Lotte” ve “cafeteria” kelimelerinin birleşiminden aldı. Özellikle o dönem için oldukça yenilikçi olan karides burger, Lotteria’yı Japon fast food pazarında rakiplerinden ayıran en önemli ürünlerden biri oldu.

524 ŞUBEDEN 106'YA DÜŞTÜ

Lotteria’daki küçülme sadece restoran kapanışlarıyla sınırlı kalmadı. 2023 yılından itibaren birçok Lotteria şubesi, “Zetteria” markasıyla yeniden faaliyete geçirildi. Bu süreçte Lotteria markası adım adım geri planda bırakıldı ve fiilen bir dönüşüm süreci başlatıldı.

Zetteria, Lotteria’nın tamamen ortadan kalkmasıyla oluşan yeni yapı olarak öne çıkıyor. Lotte Holdings’in zincirdeki kontrol hissesi, Japonya’nın büyük restoran gruplarından biri olan Zensho Holdings tarafından satın alındı. Zensho, Sukiya gibi farklı restoran markalarını da bünyesinde barındırıyor.

Zetteria menüsünde Lotteria’dan tanıdık bazı ürünler korunurken, sunum, içerik ve marka kimliği açısından önemli değişiklikler yapıldı.

LOTTERİA MARKASI JAPONYA'DAN TAMAMEN SİLİNİYOR

Son gelişmelere göre Zensho, mali yıl sona ermeden kalan tüm Lotteria şubelerini Zetteria’ya dönüştürmeyi ve Lotteria markasını Japonya’dan tamamen kaldırmayı hedefliyor. Uzmanlara göre bu adım, iki markanın aynı anda var olmasının yarattığı tüketici kafa karışıklığını da sona erdirecek.'