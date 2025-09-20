Fenerbahçe ekonomik olarak nereden nereye geldi ve nereye gidiyor? Bu soruyu Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın’a yönelttik.

Akın, SÖZCÜ’ye Fenerbahçe’nin vizyonunu şöyle anlattı: “Futbolda şampiyonluk hedefli yorsanız her şeyden önce sürdürülebilir bir finansal yapınız olmalı. Artık F.Bahçe içerisindeki onarım devri bitti, yatırım dönemi başladı. Kulübümüzü mali olarak ayağa kaldırmış olmanın avantajıyla artık yatırım ları daha rahat yapabiliyoruz. Bir dahaki dönem daha yoğun biçimde daha efektif çalışacağız ve başladığımız projeleri hızla nakit üretir hale getireceğiz."

'ARADAKİ FARKI AÇACAĞIZ'

Mali disiplin yapısına ilişkin ifadeler de kullanan Hamdi Akın "Tünelin ucundaki ışık çok yakın, hatta elimizle bile tutabileceğimiz kadar yakın. Ali Koç döneminde kulübün mali yapısının disipline edilmesiyle toplamı 850 milyon Euro’yu bulan 118 yıllık Fenerbahçe Kulübü tarihinin en büyük tesisleşme hamlesini başlattık. Bu projeler bittiğinde Fenerbahçe ‘dünyanın en büyük spor kulübü’ olma hedefini tesisleşme alanında da sağlayacak ve kavuşacağı modern tesislerle rakipleriyle arasındaki farkı açacak. F.Bahçe finansal anlamda artık düze çıkmıştır." dedi.

'YA ALİ KOÇ OLMASAYDI'

Başkan Ali Koç'un aldığı sorumluluğu hatırlatan Akın, şu ifadeleri kullandı: "Kimse unutmasın ki 7 yıl önce Ali Koç hiç kimsenin girmeye cesaret dahi edemediği bir yükümlülüğü üstlenerek bu sorumluluğu aldı. UEFA’nın batmaya en yakın kulüp olarak nitelediği kulübümüzü ayağa kaldırdı. 7 yıl içerisinde Ali Koç olmasaymış bizim finansal pozisyonumuz bütçemiz ve buna bağlı olarak futbol dışındaki tüm sportif başarılarımızda çok gerilerde kalırdı. Futbol takımımızın bütçe değeri asla 300 milyon Euro’nun üzerine ulaşamazdı.”

'ELİ HEP CEBİNDE'

Ali Koç'un finansal desteğinden söz eden Hamdi Akın "Can Bartu Tesisleri’nin karşısındaki alanda Fenerbahçe Futbol Akademisi’nin yapımına başlandı. Bu projenin 10-15 milyon Euro’luk bölümü için Başkan Ali Koç, Ark İnşaat’a, ‘Siz cebinizden harcayarak projeye başlayın’ dedi ve inşaat başladı. Başkanın eli sürekli kulübün üzerinde olması gerekiyor.” dedi.

'HAKSIZLIK YAPILIYOR'

Başkan Ali Koç'a haksızlık yapıldığını da iddia eden Akın sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Kulübün 7 yılda geldiği yer ortada; verdiği mücadeleler ortada. Mali ve finansal yapılanmadan, kurumsallaşmaya; amatör branşlardan olimpik branşlara kadar hiçbir kulüpte olmayan bir başarı var. Tüm bunları basite indirgemek çok büyük haksızlık bence. Başkan Ali Koç’a çok haksızlık yapılıyor.

Bizim sponsorlarımız rakibimizden farklı olarak kurumsal sponsorlar. Bu değer kolayca feda edilebilir mi? Yani ‘Nasılsa gelirler iyi’ demekle olmuyor. Nasıl yönettiğiniz, kimlerle yönettiğiniz, sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağınız önemli."