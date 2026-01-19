Şarkıcı Selen Görgüzel geçen hafta İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra; 'fuhuş' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Önceki gün 'Yasemin'in Penceresi' programına konuk olan yönetmen Hamdi Alkan, 2014'te evlendiği ve 7 yıl süren evliliğin ardından yollarını ayırdığı Selen Görgüzel hakkında konuştu.

Alkan, bu süreçte Görgüzel'i aradığını belirterek, "Üzüldüğümü söyledim. Herkesin özel hayatı var. Adalet mekanizmasının gereğini yapacağına inanıyorum. Bildiğim kadarıyla şu anda sıkıntıları aşmış durumda" dedi.

Selen Görgüzel "Hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında ifademe başvurulmasının yegane sebebi; konakladığım otelin müşterileri için tahsis etmiş olduğu bir ulaşım imkanı olduğu düşüncesiyle bindiğim ve bu sebeple sosyal medyada fotoğraflar dahi paylaştığım uçak yolculuğudur. Uyuşturucu ve fuhuş gibi adımın birlikte anılmasından dahi hicap duyduğum böylesi ağır suçlarla şahsımın en ufak bir ilişkisi bulunmamaktadır.Savcılık makamına verdiğim ifadenin basına kasti olarak yanlış yansıtılması ve adımın ısrarla bu çirkin ithamlarla yan yana getirilmeye çalışılması, şahsıma yönelik planlı bir itibar suikastıdır" açıklamasını yapmıştı.