Hamile bir kadın AVM'de çektiği video ile gündem oldu. Canının 'sıva' istediğin belirten kadın aktara gidip taş kili satın aldı. O anları kaydeden kadın 'sizin tavsiyeleriniz üzerine deneyeceğim' dedi.

'FAZLADAN SIVASI OLAN VAR MI?'

Genç kadın taş kilini AVM ortasında yerken video çekti. Videoda şu ifadeleri kullandı:

"Canımın çektiği sıva için tavsiyeler üzerine aktardan taş kili aldım. Tadını aşırı merak ettim. Yemek için insanların bana 'deli' demeyeceği bir yer arıyorum. 'Taş mı yiyor bu' diyebilirler. Ama benim aradığım bu değildi. Benim istediğim kil değil sıvaydı. Bunun tadı çok kötüymüş. Fazladan sıvası olan var mı?"