CHP’li Murat Emir, iktidar medyasında yer alan haberle ilgili açıklama yaptı. Emir “Otel odasındaki kızıl saçlı kadın savcı” iddiasına yönelik “Arka planını açıklıyorum” dedi ve şunları söyledi:



'HAMİLE SAVCININ EVİNE SABAH 5'TE POLİSLE GİTTİLER'



“Perşembe sabahı 05.00’te hamile bir savcının evine polis gitti, tüm gün ifade alındı, akşam serbest bırakıldı.” Emir, savcının bu şekilde hedef yapılmasını “gözü dönmüşlük” olarak niteledi. Emir, Yargı mensuplarına kadar yönelen bu kumpaslardan vazgeçilmesi” çağrısı yaptı.



BİLGİ SIZDIRDI İDDİASI



İktidara yakın basında yer alan habere göre iddianamede “Kızıl saçlı savcı” olarak yer alan ve İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’a “Bilgi sızdırdığı” iddiasıyla ifadesi alınan Savcı S.Ç.S açığa alındı. Savcı S.Ç.S., suçlamaları reddetti ve şunları söyledi: “Mehmet Pehlivan ile görüşmem olmadı. Raffles Otel’e hiç gitmedim. Tanık beyanında yalan söylemektedir. Ayrıca hayatımda kızıl saçlı olmadım.”