2024 yılında Karadeniz'de görülen palamut akını bu yıl sert şekilde düşüş yaşarken, palamut sayısında görülen azalma tezgah fiyatlarının katlanarak artmasına neden oldu.



Milyonlarca vatandaş, daha ekonomik olması nedeniyle hamsi ve istavrit gibi türlere ilgi gösterse de, yapılan araştırmalar çok daha sağlıklı balık türlerinin olduğunu gösteriyor.

KARADENİZ'İN EN SAĞLIKLI BALIĞI BELLİ OLDU



Rusya'da yürütülen araştırmada, Karadeniz'de yer alan tüm balık türleri, içerdiği besin değerleri ve yağ asitleri açısından analiz edildi. Somon, alabalık ve sazan gibi sağlıklı balıkların üst sıralarda yer aldığı listede, en sağlıklı balık türünün ise zargana olduğuna dikkat çekildi.



FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR



Çoğunlukla Pasifik Okyanusu'nda bulunan ancak Karadeniz'de de belirli bölgelerde avcılığı yapılan zargana, C ve B1 vitaminleri açısından en zengin balık türü olarak belirlendi. Bileşiminde az sodyum bulundurması nedeniyle herkes tarafından tüketilebilen zargana, uskumru gibi türlere kıyasla daha az kolesterol ve doymuş yağ içeriyor.

Zargana balığında diğer balık türlerine oranla daha fazla kalsiyum, bakır, manganez ve potasyum bulunurken, uskumruda ise daha fazla magnezyum, çinko ve selenyum bulunmakta.



Uzmanlar, zargana balığının kilo vermek isteyenler için en uygun balık türü olduğunu belirtirken, 100 gram zargananın yalnızca birkaç gram yağ bulundurduğunu hatırlattı.



