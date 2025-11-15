Kıskanmak' dizisinde 'Türkan' karakterini canlandıran oyuncu Hande Doğandemir, geçen hafta sevgilisi Emre İzer'den evlilik teklifi almıştı.

Doğandemir, önceki akşam katıldığı bir etkinlikte ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Hande Doğandemir "Her şey yolunda. Çok güzel giden bir ilişkim var. Maşallah diyelim" ifadelerini kullandı.Evlilik tarihi sorusuna "İnşallah seneye, havalar güzelleşince bakacağız" yanıtını verdi.

Evlilik teklifinde çok duygulandığını da belirten oyuncu "Çok duygulandım. Çok sade, kendi aramızda bir an yaşadık. Düğün de öyle olacak" dedi.

Emre İzer, Hande Doğandemir'den önce oyuncu Şebnem Bozoklu ile 6 yıl süren bir evlilik yaşamıştı.