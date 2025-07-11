Sevgilisi Hakan Sabancı ile dolu dizgin bir aşka yelken açan oyuncu Hande Erçel, tatil pozlarıyla gündemden düşmüyor. Hakan Sabacı ile Yunan Adaları'na tatile giden, Erçel katıldığı ABtalks adlı YouTube programında samimi itiraflarda bulundu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

2019 yılında annesin Aylin Erçel'i kanserden dolayı kaybeden Erçel, ilk kez annesine dair konuştu. Açıklamalarıyla yürek burkan Erçel, annesinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

'Bununla yaşamayı öğreniyorum' diyen Erçel annesinin kaybından sonra ilk kez şunları söyledi:

"Başa çıkabildim mi bilmiyorum. Bu, 'geçti' diyebildiğin bir şey değil. Bu yüzmeyi öğrendiğiniz bir deniz. Ve ben hâlâ o denizdeyim… Onunla yeniden kavuşacağım güne kadar yüzüyorum. 6 yıl oldu ve bununla yaşamayı öğreniyorsun."

ANNESİYLE SON ANINI ANLATTI

Annesiyle son anlarını paylaşan Erçel, hastanede yaşadığı süreci de anlattı. Annesi hastanedeyken Sezen Aksu'nun bir şarkısını açtığını söyleyen Erçel, "O sırada başını çevirip bana baktı. Sessizce birlikte dinledik. Bu anıyı hep saklıyorum" sözleriyle anlattı.

"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK KORKUTUCU"

Çocuk sahibi olmak istediğini ama bu durumun bir korkutucu geldiğini söyleyen Erçel, "Benim o kadar kuvvetli bir bağım vardı ki annemle. Ben de benim canımdan, kanımdan biriyle daha bu bağı kurmak isterim" dedi.