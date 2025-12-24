Hande Erçel 2.5 yıldır aşk yaşadığı Hakan Sabancı'dan eylülde ayrılmıştı. Geçen hafta da OGM Pictures'ın patronu, yapımcı Onur Güvenatam ile anılmıştı.

Oyuncu aşk sorularını geçiştirirken ablası Gamze Erçel ilişkiyi doğruladı.

Önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülenen Gamze Erçel, kardeşiyle ilgili "Hande şu an çok mutlu görünüyor. Ben henüz tanışmadım" dedi.

Gamze Erçel

"DÜNYANIN EN GÜZEL TEYZESİ"

Gamze Erçel, kardeşinin yeğeni Mavi ile olan ilişkisine de değindi: "Hande her boş zamanını Mavi ile geçiriyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Teyzelik görevini çok güzel bir şekilde yerine getiriyor. Dünyanın en güzel teyzesi o. Mavi henüz bunun farkında değil."